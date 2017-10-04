Жена Башарова опровергает сплетни
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Марат Башаров, как известно, мужчина импульсивный. Но рядом с супругой Елизаветой Шевырковой он старается быть нежным и заботливым. Накануне появились сообщения о якобы серьезном конфликте пары. Но Шевыркова спешит опровергнуть слухи.
Несколько лет назад Башаров со скандалом расстался с актрисой Екатериной Архаровой. Архарова подала на развод после того, как в ходе семейной ссоры дошло до рукоприкладства. Екатерина сообщила о полученных ею серьезных травмах. Однако до судебного разбирательства не дошло.
В сентябре Марат сочетался браком с Елизаветой Шевырковой. Пара растит сына Марселя и выглядит вполне счастливой. Но недавно актер появился на одной из театральных постановок с синяками на лице. В ответ на расспросы Башаров заявил, что сильно поругался с женой. И началось... Сообщалось о том, что в ходе ссоры артист поднял на Елизавету руку. Якобы Елизавета пожаловалась брату, и тот провел Башарову своеобразное внушение. Появились даже подробности скандала.
Но теперь Шевыркова прокомментировала ситуацию. «Это неправда! Это была обычная шутка, из которой раздули и пустили слухи», – цитирует даму Starhit.
Ранее мы писали:
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Марат Башаров: «Изменяют многие, просто надо уметь это делать». Откровенное интервью актера "Клео".
Марат Башаров: «Крепкие мужики в кризис не стонут». Звезде неведомы слабости.
Источник фото: Globallookpress.com
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Обсуждение 1
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Marana VilniusХорошо, если так, но почему-то "меня терзают смутные сомненья". Как-то глупо в его положении шутить на эту тему.
04.10.17 17:17