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Жена Башарова опровергает сплетни


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Марат Башаров, как известно, мужчина импульсивный. Но рядом с супругой Елизаветой Шевырковой он старается быть нежным и заботливым. Накануне появились сообщения о якобы серьезном конфликте пары. Но Шевыркова спешит опровергнуть слухи.

Несколько лет назад Башаров со скандалом расстался с актрисой Екатериной Архаровой. Архарова подала на развод после того, как в ходе семейной ссоры дошло до рукоприкладства. Екатерина сообщила о полученных ею серьезных травмах. Однако до судебного разбирательства не дошло.

В сентябре Марат сочетался браком с Елизаветой Шевырковой. Пара растит сына Марселя и выглядит вполне счастливой. Но недавно актер появился на одной из театральных постановок с синяками на лице. В ответ на расспросы Башаров заявил, что сильно поругался с женой. И началось... Сообщалось о том, что в ходе ссоры артист поднял на Елизавету руку. Якобы Елизавета пожаловалась брату, и тот провел Башарову своеобразное внушение. Появились даже подробности скандала.

Но теперь Шевыркова прокомментировала ситуацию. «Это неправда! Это была обычная шутка, из которой раздули и пустили слухи», – цитирует даму Starhit.

Ранее мы писали:

Марат Башаров: «В любви и женщинах я не разуверился». Актер надеется на лучшее. 

Марат Башаров: «Изменяют многие, просто надо уметь это делать». Откровенное интервью актера "Клео". 

Марат Башаров: «Крепкие мужики в кризис не стонут». Звезде неведомы слабости.

Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: марат Башаров

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