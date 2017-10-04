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Виктория Боня не может забыть Смерфита


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Виктория Боня недавно сообщила о новом романе. По словам девушки, ее возлюбленный - идеальный мужчина. Он старается быть заботливым и галантным, прекрасно относится к дочери Виктории. Вот только сама Боня, похоже, пока никак не может забыть Алекса Смерфита.

В начале года Виктория сообщила о разрыве с отцом своей дочери Анджелины. По словам девушки, они с Алексом сохранили дружеские отношения и договорились о совместном воспитании девочки. А вчера Боня опубликовала пост с упоминанием Алекса. И в комментариях второй день бушуют страсти.

Подписчики отреагировали неоднозначно. Некоторые простодушно согласились, что носить вещи бойфренда забавно. Но большинство не преминули поддеть Боню: «Виктория, у вас кризис?», «Смурфа все никак не отпустит», «Ты просто скучаешь, но это пройдет».

Было немало и тех, кто категорически против ношения одежды приятелей: «Для сохранения информационной гигиены важно использовать только свои вещи. И я бы предпочла хранить гендерные различия в одежде, чтобы быть либо ею, либо им. Средний пол - патологичен с точки зрения биологии, эволюции и часто - нравственности», «Не понимаю, зачем носить мужские вещи, они несут чужую энергетику, мужланскую».

А каково ваше мнение?

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0 Не нравится 0 Нравится 04.10.2017 Теги: виктория боня

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