Полина Гагарина обезоружилась

Полина Гагарина старается совмещать карьеру и заботы о маленькой дочке. Артистка пытается быть примерной мамой и в то же время не прочь слегка поломать стереотипы. Накануне она представила новый сингл с весьма откровенной обложкой.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) Окт 2 2017 в 5:00 PDT

«Обезоружена» - так называется новая песня Гагариной. И Полина демонстрирует свою безоружность буквально - для обложки сингла она позировала обнаженной. А снимал артистку ее супруг Дмитрий Исхаков.

«Вот эту фотографию я особенно люблю, - написал Дмитрий. - А еще сильнее потому, что она стала обложкой нового сингла Полины «Обезоружена». Этот снимок нереально точно отражает название песни, на наш взгляд. Кроме того, всегда мечтал сделать такую фотографию. Спасибо Полюшке за храбрость и решительность сделать этот кадр обложкой. Ясный же пень, что сейчас начнется: «Ты же мать», «Срамота», «Как не стыдно». Если решите такое написать, лучше сразу сами отпишитесь, не тратьте время».

Исхаков как в воду глядел. Некоторые поклонники фотографию восприняли с негативом: «Ужас, выходить голой, обнаженные фото... Мне стыдно, что вас, Полина Гагарина, понесло не туда», «А почему именно голой надо позировать?», «Ну обложка же слизана у Гомес, альбом Revival».

А как вы оцениваете новую работу Полины?

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Песня дня. Маскарад Полины Гагариной. Видеоклип на песню «Я не буду».

Полина Гагарина: «Единственное, что умею - петь и выступать». Артистка предпочитает не обсуждать политику.