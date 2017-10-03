Наталья Водянова появилась в образе богемной рок-звезды

Топ-модель Наталья Водянова - завсегдатай парижской Недели моды. На прошлой неделе звезда согласилась тряхнуть стариной и вышла на подиум на показе Balmain. Но обычно Наталья блистает в рядах VIP-гостей. И сегодня на очередном модном показе россиянка появилась в образе богемной рок-звезды.

















Облегающие брюки из черной кожи, легкая накидка из черного кружева, светлые локоны и красная помада. В свое время такой образ идеально подошел бы Кейт Мосс. Но теперь имидж роковой красавицы примерила Водянова на показе Shiatzy Chen.

Модель выглядела весьма эффектно, и модные критики образ одобрили. И это поклонников Водяновой радует.

Тем временем блогер Лена Миро не удержалась от очередного язвительного выпада в адрес Натальи. По мнению Лены, Водянова выглядит ужасно, как человек, страдающий от аддикции. Как пишет Миро, глядя на снимки топ-модели, у нее возникает вопрос: «Кто и почему доверяет человеку с внешностью Натальи Водяновой решать вопросы детей с особенностями развития? Лично я Водяновой в детских вопросах не доверяю и в ее искренность не верю. Вся деятельность этой модели в отношении больных детей, на мой взгляд, очень дурно пахнет».

Водянова на выпад Миро пока не отреагировала.

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Источник фото: Globallookpress.com