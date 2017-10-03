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Гузеева пригрозила хейтерам


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Лариса Гузеева - дама целеустремленная и решительная. И никому не позволит критиковать себя зазря. Пока другие знаменитости пытаются справиться с потоками негатива в соцсетях увещеваниями или стандартным баном, Гузеева решила прибегнуть к по-настоящему тяжелой артиллерии.

Гузеева регулярно публикует в Insta свои снимки в разных ракурсах. А несколько недель назад в Сети появились снимки ведущей в купальнике, сделанные папарацци в то время, когда дама отдыхала в Болгарии. Теперь в комментариях Гузеевой то и дело напоминают о несовершенствах фигуры, и порой эти напоминания оскорбительны.

И вот артистка не выдержала. «Значит так... недорогие недрузья, я в курсе, сколько мне лет, сколько я вешу и где работаю, если еще раз какая-нибудь погань посмеет испражниться на моей странице – прокляну. А глаз, как говорила моя соседка, у меня ЧИЖОЛЫЙ», - обратилась к хейтерам актриса.

Как известно, Гузеева считается дамой импульсивной, многие участники шоу «Давай поженимся!» не раз говорили о резкостях ведущей. Но сама Лариса Андреевна уверяет, что она довольно спокойный человек. «Я ведь мирная очень. Я всегда говорю, что если меня не трогать и не задевать, то я вполне мирно могу ужиться даже с демоном. Если кто-то попытается заговорить или поступить со мной по-хамски, то получит достойный отпор. Я не позволяю обходиться с собой вульгарно, и разговаривать со мной грубо очень трудно. У меня язык не лезвие, а лазер».

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0 Не нравится 0 Нравится 03.10.2017 Теги: Лариса Гузеева

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