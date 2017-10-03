Фадеев начал поиск новой вокалистки для Serebro

На днях поклонники группы Serebro бурно обсуждали предложение Максима Фадеева. Продюсер задумался о превращении поп-группы Serebro в дуэт. Но сейчас Фадеев принял решение о кастинге новой участницы.

В прошлом месяце коллектив покинула певица Полина Фаворская. Фадеев с объявлением кастинга не торопился и долго думал. Но в итоге решил: Serebro - быть трио. «Когда все всерьез заговорили о дуэте, я колебался, - сообщил продюсер в Insta. - Сейчас мы все в некой растерянности, хотя уже и смирились с уходом Поли. Я услышал всех и хочу сказать спасибо за реакцию и искренние переживания. Это действительно было важно, даже больше, чем вы можете себе представить. История «Серебра» начиналась с трио. А история должна продолжаться, даже если нам сложно это принять».

Итак, Фадеев объявил о начале кастинга, но особо подчеркнул, что коллективу не нужна артистка, которая «заполнит пустоту». «Мы хотим видеть человека, который станет членом нашей большой семьи», - уточняет продюсер.

Кстати, желающих принять участие в кастинге уже немало, и одна из претенденток - бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Екатерина Колисниченко.

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