Дана Борисова обживается в Таиланде

Весной Дану Борисову хитростью отправили на лечение в реабилитационную клинику в Таиланде. Сейчас ведущая завершает курс лечения от наркозависимости, но в Россию не спешит. По некоторым данным, Дана планирует остаться в Таиланде, где займется собственным специализированным центром.

Как сообщает паблик Super, Борисова уже обживается на Самуи в одной из вилл с бассейном. Поскольку сейчас дочь ведущей Полина находится на воспитании у отца, Дана решила сосредоточиться на работе в собственном центре помощи страдающим от аддикции. «Я буду показывать на своем примере, что даже в 41 год можно исправиться», - заявила звезда.

Впрочем, время от времени Борисова планирует наведываться в Москву. Вчера она сообщила в Insta про новый выпуск шоу Малахова на канале «Россия 1» со своим участием. «Смотрите историю обо мне и спасении талантливого Евгения Осина».

Ранее Дана говорила о планах помочь неким известным девушкам, попавшим в зависимость. Ведущая упомянула некую известную балерину, и публика решила, что это намек на Анастасию Волочкову. Мол, бывшая прима в последнее время увлеклась алкоголем.

Волочкову подобные предположения рассердили. «Мало ли что может придумать больной человек», - заметила балерина, добавив, что, делая неоднозначные намеки, Дана, по всей видимости, пиарит свой проект. Волочкова не удержалась и пустила шпильку в адрес ведущей: «Я считаю, что в новую жизнь нужно входить с позитивом, а не с грязными помыслами, используя чужие имена во имя своей рекламы».

Ранее мы писали:

Малахов рассказал о лечении Даны Борисовой. Ведущую отправили на реабилитацию.

Лепс рассказал о борьбе с наркозависимостью. По уверениям певца, с аддикцией можно справиться.

Дана Борисова учит жить. Ведущая объясняет, как получить подарки от мужчин.​