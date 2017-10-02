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Монику Беллуччи потянуло на хоррор


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Несколько лет назад она сломала стереотипы о красоте зрелых женщин, сыграв девушку Бонда. Теперь Моника Беллуччи (Monica Bellucci) снова бросает себе вызов. Звезда согласилась сняться в фильме ужасов под названием «Некромант».

 
 
 

Картина «Некромант» описывается как «научно-фантастический хоррор», но синопсис ленты пока не обнародован. Съемки начнутся в конце нынешнего года в Сиднее, режиссерами выступят австралийские кинематографисты Кия и Тристан Роуч-Тернеры. Кого именно из героев сыграет Беллуччи - пока секрет. Но известно, что компанию на съемочной площадке звезде составят Бен О'Тул и звезда картины «Чужой: Завет» Тесс Хобрич.

Сама Моника, на выходных отметившая свое 53-летие, не раз говорила о тяге к смелым экспериментам.

«Меня притягивает то, что отходит от нормы, соскальзывает с нее. И все мы только тем и заняты, что стараемся собрать себя, направить в правильное русло, чтобы не соскользнуть в безумие. Посмотрите на войны, когда все инстинкты – особенно низменные – выпущены на волю, закона не существует и все вокруг будто сходят с ума. Мне кажется, человеческая душа и состоит из таких отклонений, которые мы сдерживаем барьерами – политикой, религией...» - рассуждала актриса в интервью журналу Psychologies.

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2017 Теги: Моника Беллуччи

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