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Фадеев готов изменить Serebro


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В группе Serebro серьезные изменения. В прошлом месяце коллектив покинула певица Полина Фаворская. Поклонники ждали, когда продюсер поп-трио объявит кастинг. Но Максим Фадеев задумался о другом.

На днях Фадеев написал о том, что сейчас ему все больше нравится идея о выступлении Serebro дуэтом (Ольга Серябкина и Екатерина Кищук).

«Скажу честно, когда я создавал герлз-бенд, я знал, что это будет непросто. Но чтобы настолько. Принцип «треугольника» порождает конфликты, недопонимания, примирения. Сейчас задумываюсь, может, не стоит искать третью участницу? Две солистки в группе — это не так уж и плохо», - рассуждает продюсер. Он обратился за рекомендациями к поклонникам, но публика разделилась на два примерно одинаковых лагеря: один за дуэт, другой за трио.

Кстати, Ольга Серябкина готова работать в любом формате. Недавно она обратилась к подписчикам с аналогичным вопросом: выступать ли в дуэте или искать третью солистку? «В последнее время вы часто стали писать, чтобы мы остались с Катей вдвоем и никого не искали. Я честно не знаю, как к этому отнесется Макс, но я хочу вас спросить, может, нам действительно СТАТЬ ДУЭТОМ? Или все же #серебро это ТРИО...? Я реально спрашиваю вас, что вы думаете по этому поводу? Сейчас период, когда мы можем все менять, и без вас мы никак».

Ранее мы писали:

Ольга Серябкина спровоцировала скандал откровенным снимком. Подписчики недовольны голым фото.

Песня дня. Чувственный дебют солистки Serebro. Holy Molly - англоязычный сольный проект Ольги Серябкиной. 

Serebro представили провокационную фотосессию. Снимки получились эффектными. Как всегда. 



0 Не нравится 0 Нравится 02.10.2017 Теги: Serebro

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