Юрий Дудь потеснит Владимира Познера?

На Первом канале, по слухам, готовятся к очередной серьезной перемене. Звезда YouTube Юрий Дудь может потеснить одного из самых маститых телеведущих "Останкино". По слухам, Юрию предложено заменить Владимира Познера.

Юрий Дудь - ведущий популярного на YouTube шоу «Вдудь» - недавно стал гостем популярного шоу «Вечерний Ургант». Беседуя с Иваном, Юрий признался, что ему не раз поступали предложения о сотрудничестве с телеканалами, но гонорары его совершенно не устраивают.

Теперь Константин Эрнст, глава Первого канала, решил сделать парню предложение, от которого он не сможет отказаться. И сейчас Дудь в раздумьях.

Как напоминают СМИ, Владимир Познер и Юрий работают в похожем формате, но сейчас Дудь очень популярен среди молодежи, чего не скажешь о Познере. Кстати, интервью с Сергеем Шнуровым, которое Познер назвал одним из «самых скучных», Юрию удалось провести вполне удачно.

Между прочим, в сентябре новых выпусков программы «Познер» на Первом не появлялось. В пресс-службе уточнили, что Владимир Владимирович снимает документальный цикл путешествий по Скандинавии и вернется в эфир по окончании съемок, в октябре.

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