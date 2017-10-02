Бледанс посоветовала Бузовой подумать над нарядами
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Ольга Бузова наслаждается статусом суперзвезды. И теперь обсуждаются не только песни и вокал девушки, но и ее откровенные наряды. Черное кружевное платье, в котором Бузова появилась на церемонии вручения премии Russian Musicbox, до сих пор не дает покоя звездным дамам.
Наряд, подчеркивающий все достоинства и несовершенства фигуры Бузовой, на прошлой неделе переполошил немало известных селебрити. Одной из первых довольно жестко высказалась актриса Яна Поплавская, выразив удивление, что в подобных туалетах Бузову вообще пускают на светские мероприятия.
Затем Алика Смехова иронично отметила, что не сразу узнала Ольгу в образе «женщины-кошки». Но актриса понимает, таким образом ведущая старается обратить на себя внимание.
Теперь высказаться решила Эвелина Бледанс. Звезда посоветовала Ольге в будущем более продуманно относиться к собственному образу. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Во-первых, у девушки маленькая грудь. И она выглядит фактически как мальчик», – пояснила Бледанс в интервью журналистам НТВ.
Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова. В одном из обсуждений балерина заметила, что фигуре Ольги не хватает женственности. Правда, поклонники Бузовой дали Анастасии довольно резкий отпор, посоветовав бывшей приме обратить внимание на собственные формы.
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Обсуждение 4
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лакида фигня, никто сам по себе не высказывался, я видела мельком- журналист тыкал фоткой бузовой в нос то одной, то другой на каком-то мероприятии, а потом вот накропал кучу стетеек в желненькие журналы
02.10.17 14:39
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Micha PiterОля Бузова- тот ещё феномен :) Но как-то прямо заметно именно дамочки в возрасте, так сказать глубоко бальзаковском, накинулись на неё. Видимо, всё-таки несмотря на все свои таланты и не очень завидуют молодости и непонятному успеху с сопутствующими миллионами денег :)))
02.10.17 13:48
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ПрелестьОльга нравится девушкам России, и ей не надо для этого быть совершенством. Всё она делает правильно. Без силиконовой груди у неё больше фанаток. Миллионы капают и это главное.
02.10.17 11:48