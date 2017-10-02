Бледанс посоветовала Бузовой подумать над нарядами

Ольга Бузова наслаждается статусом суперзвезды. И теперь обсуждаются не только песни и вокал девушки, но и ее откровенные наряды. Черное кружевное платье, в котором Бузова появилась на церемонии вручения премии Russian Musicbox, до сих пор не дает покоя звездным дамам.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 23 2017 в 9:10 PDT

Наряд, подчеркивающий все достоинства и несовершенства фигуры Бузовой, на прошлой неделе переполошил немало известных селебрити. Одной из первых довольно жестко высказалась актриса Яна Поплавская, выразив удивление, что в подобных туалетах Бузову вообще пускают на светские мероприятия.

Затем Алика Смехова иронично отметила, что не сразу узнала Ольгу в образе «женщины-кошки». Но актриса понимает, таким образом ведущая старается обратить на себя внимание.

Теперь высказаться решила Эвелина Бледанс. Звезда посоветовала Ольге в будущем более продуманно относиться к собственному образу. «Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не вешалось. Во-первых, у девушки маленькая грудь. И она выглядит фактически как мальчик», – пояснила Бледанс в интервью журналистам НТВ.

Не осталась в стороне и Анастасия Волочкова. В одном из обсуждений балерина заметила, что фигуре Ольги не хватает женственности. Правда, поклонники Бузовой дали Анастасии довольно резкий отпор, посоветовав бывшей приме обратить внимание на собственные формы.

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