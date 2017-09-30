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Охлобыстин сравнил Литвинову с камикадзе


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Рената Литвинова - дама артистичная и загадочная. И это не просто публичный образ. Как уверяет актер и режиссер Иван Охлобыстин, Рената Муратовна - это в некоем роде железная леди. Она и коня, и в горящую избу. Но прежде чем геройствовать, звезда обязательно нанесет на губы помаду любимого оттенка Perfect Red.

В откровенном интервью Охлобыстин рассказал о том, что знает Литвинову с юности. И ему хорошо заметны перемены, которые происходили с Ренатой. «Она училась на сценарном во ВГИКе и была простой девчонкой, которую воспитывала мама-стоматолог. Хохотушка ужасная. Но не болтливая, ей можно было рассказать спокойно откровенные вещи. Девочка-друг».

После того как Иван побывал в армии, в одну из встреч с Литвиновой он заметил серьезные изменения. По словам актера, Рената преобразилась в мультипликационного персонажа. Но стальной характер остался.

«Литвинова не просто боевая женщина. Она как камикадзе. Если ей дать задание взорвать линкор, она не задумается. Правда, перед этим обязательно сделает педикюр, маникюр, подведет стрелки, накрасит губы красной помадой и напишет элегантное воздушное эссе. Потом еще немного пококетничает с техником, который торпеды завинчивает, сделает глоток шампанского и попросит, чтобы вслед ей бросили розочку. Она – абсолютно точно – представитель иной цивилизации», – сказал Охлобыстин в интервью изданию «7Дней».

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0 Не нравится 0 Нравится 30.09.2017 Теги: Рената Литвинова

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