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Кожевникова помянула Хью Хефнера


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Сейчас Мария Кожевникова не только актриса, но заботливая мама и общественный деятель. Однако порой артистка не прочь вспомнить о бурной молодости. На днях скончался основатель журнала Playboy Хью Хефнер, и Мария почтила память мужчины-легенды напоминанием о своей фотосессии для журнала.

Кожевникова согласилась позировать для мужского издания, будучи звездой сериала «Универ». Было это девять лет назад. И до сих пор многие поклонники актрисы помнят о резонансной фотосессии. Сама Мария утверждает, что ни о чем не жалеет.

Она опубликовала обложку в Insta и привела одну из любопытных цитат Хефнера.

«Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу».

«Эта обложка мне "дорого" обошлась, зато мы узнали, что все, ВСЕ без исключения политики читают данный журнал, - написала актриса. - Данную обложку мне инкриминируют как самый ужасный мой поступок, и пусть на судном дне так и будет. Но я о ней не жалею, женское тело во все времена было предметом восхищения! Самые великие художники его пытались нарисовать и вылепить, сейчас все ушло в фотографию, а журнал, который создал Хью Хефнер, произвел сексуальную революцию. К этому можно относиться по-разному, но факт остается фактом. Кстати, у Хефнера были интересные цитаты, и одна мне очень близка: "Настоящие непристойности не имеют отношения к сексу. Настоящие непристойности - это война, нетерпимость и убийство друг друга"».

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0 Не нравится 0 Нравится 30.09.2017 Теги: Мария Кожевникова

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