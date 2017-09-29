Светлана Абрамова ищет настоящих красавиц

Российские девушки отличаются целеустремленностью, трудолюбием и красотой. С этим не поспоришь. Но женская красота требует внимания и восхищения. И дабы поддержать отечественных красавиц, решено провести еще один конкурс красоты на уровне страны.

4 октября в Санкт-Петербурге состоится финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс Звезда России». И это первое мероприятие такого масштаба для Северной столицы.

Ведущей конкурса выступит звезда телешоу «На 10 лет моложе» Светлана Абрамова. По мнению Абрамовой, конкурсы красоты - это вовсе не ярмарка тщеславия. Благодаря подобным мероприятиям юные девушки получают возможность почувствовать себя королевой, стать уверенней в себе, поднять самооценку.

«Когда мне предложили принять участие в организации, я сразу согласилась! Когда-то я была конкурсанткой, но опыт ведения такого события для меня первый. Приятно, что мой родной город развивается теперь и в этом направлении. Я уверена, он имеет все шансы стать новой столицей моды! Тем более что эту идею поддерживают и власти, и креативная молодежь», - говорит ведущая.

Предварительный отбор участниц завершен. Как уточняется, финалисты конкурса в будущем представят страну на конкурсах в Германии, Польше и Японии.

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