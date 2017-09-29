Кортни Лав задает стиль в Париже

В Париже проходит традиционная Неделя моды, и, как обычно, полюбоваться на новые коллекции съехалось немало звезд. Все селебрити стараются не ударить в грязь лицом, продемонстрировать оригинальность и хороший вкус. И лучше всего это удается Кортни Лав (Courtney Love).

Публикация от Nataliya Petrova (@ntlptrva) Сен 29 2017 в 1:47 PDT

Последние лет десять Кортни увлеклась кружевными нарядами в стиле «богемная сексуальность». И даже в Париже 53-летняя звезда не изменяет себе. На показе короля фэшн-гранжа Rick Owens Лав появилась в ажурном бежевом платье, тренче оттенка нюд и дополнила образ черными чулками и бархатными туфлями на платформе. Сопровождал рок-певицу кинопродюсер Мохамед Аль Турки.

Несколькими днями ранее на шоу Saint Laurent знаменитость блистала в черном шелковом бюстье с кружевом и черном бархатном жакете.

Кортни считается большой оригиналкой с юности. В свое время она выступала лицом многих модных брендов, некоторое время вела собственный модный блог What Courtney Wore Today, объясняя, какие наряды она носит и что они значат. В числе фаворитов звезды модные бренды Balenciaga, Chloe, Givenchy, Miu Miu, Preen и Rick Owens.

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Кортни Лав похвасталась нижним бельем. Звезда представила собственную линию.

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