Осенне-зимняя коллекция лаков Hedonist от Kinetics

Если весенне-летние коллекции лаков обычно поражают яркими красками, то осенью такое многоцветье уже кажется излишним. Поэтому известный бренд Kinetics в своей новой коллекции осень-зима 2017 сделал ставку на сдержанность.

Нежный розовый оттенок Lost Soul придаст элегантности любому наряду. Оттенок Wasted Beauty - cочетание грейпфрутового оттенка с дымчато-розовым – создаст ауру невинности и чистоты. Настоящий нюдовый цвет Body Language обладает элегантным шиком. Нейтральный теплый серый с сиреневой дымкой Ex’s будет идеально гармонировать с любым другим оттенком. Глубокий неоновый фиолетовый с сатиновым эффектом Im Not That Kind поможет выделить будни и придать поистине королевскую привлекательность. Один из оттенков цвета хаки Dangerous Game напомнит об осенних дождях, но тем не менее поможет чувствовать себя органично в любой одежде.

Конечно же, в новой коллекции не обошлось без истинно красного Senseless Desire с чувственным и теплым оттенком, который будто окутан таинственностью. Ну а для истинных гедонистов отлично подойдет темный, кроваво-красный Hedonist Red привлекает внимание и захватывает дух. Для тех, кто не может быть незаметным!



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