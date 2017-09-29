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Лопырева: «Простите наше счастье и пройдите мимо»


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На следующей неделе состоится одна из самых ярких звездных свадеб года. Виктория Лопырева и Николай Басков сочетаются браком в Грозном. Некоторые поклонники артистов все еще не верят в чувства пары. И на днях знаменитости решили объясниться в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

На шоу о свадьбе Николая и Виктории собралось немало известных персон. Валерия и Иосиф Пригожин еще раз напомнили о готовности выступить свидетелями. Отар Кушанашвили высказал подозрения о том, что церемонию могут отменить в последний момент.

Сам Басков заявил, что планируется два свадебных торжества - в Грозном и Москве.

Невеста была совершенно спокойна. Виктория заявила, что не собирается никому ничего доказывать. «Ребят, ну во-первых, я хочу сказать, что наш союз случился, потому что у нас хорошее чувство юмора. И у Коли, и у меня есть опыт за плечами, нам не 18 лет. Когда много людей следит за личной жизнью, она разрушается. Я не выкладываю фотографии, потому что не хочу… Верите вы или не верите, мне все равно. Мы не хотим ничего никому доказывать, мы просто хотим жить. Есть такая фраза: "Простите наше счастье и пройдите мимо"».

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



0 Не нравится 0 Нравится 29.09.2017 Теги: виктория лопырева

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