Лопырева: «Простите наше счастье и пройдите мимо»
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На следующей неделе состоится одна из самых ярких звездных свадеб года. Виктория Лопырева и Николай Басков сочетаются браком в Грозном. Некоторые поклонники артистов все еще не верят в чувства пары. И на днях знаменитости решили объясниться в студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
На шоу о свадьбе Николая и Виктории собралось немало известных персон. Валерия и Иосиф Пригожин еще раз напомнили о готовности выступить свидетелями. Отар Кушанашвили высказал подозрения о том, что церемонию могут отменить в последний момент.
Сам Басков заявил, что планируется два свадебных торжества - в Грозном и Москве.
Невеста была совершенно спокойна. Виктория заявила, что не собирается никому ничего доказывать. «Ребят, ну во-первых, я хочу сказать, что наш союз случился, потому что у нас хорошее чувство юмора. И у Коли, и у меня есть опыт за плечами, нам не 18 лет. Когда много людей следит за личной жизнью, она разрушается. Я не выкладываю фотографии, потому что не хочу… Верите вы или не верите, мне все равно. Мы не хотим ничего никому доказывать, мы просто хотим жить. Есть такая фраза: "Простите наше счастье и пройдите мимо"».
Ранее мы писали:
Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.
Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.
Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве.
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Обсуждение 4
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ксюПарадокс! Сначала о свадьбе до безумия раскричались. В каждой первой газете на первой полосе. От их грохота " по секрету" всему свету тоже просто земля дрожит. А тут так маленько " Простите нам наше счастье и проходите мимо" Да с радостью! Уже просто от Вас деваться некуда!
29.09.17 15:42
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лакиути-пути))) да все уже давно тебе все простили, девонька, ты главное себя потом прости)
29.09.17 13:35
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Micha Piter"наш союз случился, потому что у нас хорошее чувство юмора" Ну да, он - гей, она - содержанка, всё прикольно, всех устраивает :)))
29.09.17 13:27
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ЖенькаЗачем русским людям свадьбу устраивать в Грозном?
29.09.17 11:13