Бородина очарована Китаем

Ксения Бородина в последнее время увлеклась путешествиями. Сейчас звезда находится в Китае, и страна Ксении очень нравится. Нравится настолько, что Бородина даже заговорила о переезде.

Бородина удивила поклонников заявлением в Instagram о планах покинуть Москву ради Поднебесной. По словам Ксении, жизнь в Китае ей показалась проще и интересней, чем в столице России.

«Прилечу в Москву и буду уговаривать мужа переехать в Китай! Ну, если честно, то я иногда думаю, что можно было бы в один день собраться и переехать всей семьей. Дети будут говорить на английском, как на родном языке, общаться с людьми разных культур . В конце концов будут жить. Потому что в Москве жить тяжело, вообще иногда ощущение, что мы не живем, а существуем!»

Бородина заметила, что в Поднебесной она совершенно не чувствует напряженности. «Тут банковские работники как ленивец из мульта "Зверополис", нет ощущения стресса вообще. Есть жизнь, она кипит, стресс не чувствуется вообще, молодцы. Я, конечно, удивляюсь моим друзьям, которые сюда переехали, но честно, я им по-хорошему завидую. Тоже хочется этой расслабленности, душевного спокойствия и кайфа от жизни».

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