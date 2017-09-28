Виктория Бекхэм похвасталась стройными ногами

Виктория Бекхэм (Victoria Beckham) - дама солидная. Занимается разработкой модных коллекций собственного бренда, воспитывает детей, занимается благотворительностью и общественной работой. Но иногда даже Виктория не прочь позабавиться.

В юности Виктория активно занималась балетом. И до сих пор готова показать неплохую растяжку. Несколько раз звезда публиковала в Insta снимки, для которых позировала с вытянутой вверх ногой. И эта поза понравилась Кортни Кардашян. Недавно Кортни даже решила опубликовать снимок в подражание Бекхэм.

Виктория отреагировала оперативно. Сегодня в Insta звезды опубликован очередной снимок, на котором главный акцент на стройные ноги. «Ответ Кортни Кардашян» — гласит подпись.

Кстати, дочь Виктории Харпер с прошлого года посещает Национальную школу балета. «Харпер в том возрасте, когда дети жадны до всего нового. Она много чем уже увлекалась, но самым стойким оказался интерес к балету. Виктория и Дэвид полностью поддерживают ее в этом увлечении; кроме того, им самим очень нравится наблюдать за балетными экспериментами девочки», — рассказывал журналистам инсайдер.

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