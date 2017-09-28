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Участница шоу «Давай поженимся!» пожаловалась на Гузееву


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«Давай поженимся!» считается передачей с неплохими рейтингами. Но без скандалов не обходится. Некоторые участники шоу ранее намекали на грубости, которые позволяют себе ведущие. А недавно одна из героинь проекта пожаловалась на Ларису Гузееву.

Олеся Павлова из Тамбова решила принять участие в популярном проекте с понятной целью. По словам девушки, в студии программы она действительно познакомилась с тремя мужчинами, которые, судя по информации их анкет, прекрасно подходили. Но позже выяснилось, что парни несколько преувеличивали свои достоинства.

Однако больше всего поразило девушку поведение ведущей Ларисы Гузеевой. По словам Павловой, когда она рассказала о желании отправиться на экскурсию в Чернобыль, Гузеева на нее накричала. «Она кричала: "Какой Чернобыль! Да ты обалдела! Ты же не рожала, ты понимаешь, что ты оттуда с хвостом вернешься!" Все это, конечно, с матом пополам. Мама вжалась в кресло, в зале тишина мертвая. Я была готова к тому, что Гузеева сейчас встанет и ударит меня лбом о стол».

При монтаже сцену вырезали, но у девушки, разумеется, неприятный осадок остался. «Эфир смонтировали очень жестко — "нарвали" из контекста, сделали из меня милую, капризную девочку», — посетовала участница.

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0 Не нравится 0 Нравится 28.09.2017 Теги: Лариса Гузеева

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