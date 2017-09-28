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Митя Фомин не отпускает лето


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Тяжелое небо, хмурые тучи, подавленное настроение. Осень пришла, и не всех это радует. Но впадать в депрессию не стоит. Можно вспомнить лето и поднять себе настроение. Митя Фомин именно так и делает.

Певец представил жизнерадостное видео на песню «Журавлик». В ролике Фомин разгружает апельсины и бороздит просторы Андалусии в ярко-желтом пикапе. А компанию артисту составила молодая певица KrisTina. Не обходится и без интриги.

По словам Мити, его новая работа - это напоминание о том, что взрослым необязательно расставаться с верой в чудеса.

«Юная Кристина, которая по сюжету не раздумывая бросается на выручку длинноногому существу и помогает ему сбежать, как раз олицетворяет собой тот потенциал, который есть в каждом человеке и который способен творить чудеса. Однако взрослые часто забывают об этой силе, предают свои же мечты. Они теряют то ощущение ребячества и дерзости, которое было с ними в детстве. В результате им не хватает смелости, чтобы что-то изменить в своей жизни. "Журавлик" - это символичная история о том, как взрослеют люди».

А у вас хватает смелости на перемены?

Ранее мы писали:

Митя Фомин подумывает о свадьбе. Певец и продюсер, наконец, нашел подходящую девушку на вакансию дамы сердца. 

Глюк'oZа показала светлые чувства. Артистка представила новый клип.

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0 Не нравится 1 Нравится 28.09.2017 Теги: Митя Фомин

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