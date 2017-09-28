Бузова подражает Мадонне
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Ольгу Бузову критикуют все кому не лень. Многие посмеиваются над вокалом девушки, саркастично оценивают ее наряды. Но Бузова не обращает внимания и осваивает новые амплуа. Накануне Ольга выступила в Crocus City Hall в образе американской поп-дивы Мадонны (Madonna).
На концерте Top Disco Pop Бузова представила перформанс по мотивам хита Мадонны Vogue. Ольга появилась в корсете, напоминающем знаменитый костюм звезды от Готье. «Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. Для меня большая честь исполнять легендарную песню Мадонны Vogue. Что скажете?» - написала артистка после выступления.
Реакция подписчиков была неоднозначной: «Даже получше, чем у Мадонны, получилось, крутая!», «Образ шикарный, но даже в фонограмме голос омерзителен», «Классно, чем дальше, тем интересней и круче. Молодец», «Позор для вога», «Отсутствие голоса она отлично компенсирует шоу-программами! Браво, Оля! Очень интересно наблюдать за каждым выходом!»
Напомним, сейчас Бузова готовится к сольным концертам «Под звуки поцелуев» в Москве и Петербурге. Выступления запланированы на начало ноября.
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Обсуждение 4
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ЛюдмилаОткуда у Бузовой столько денег?
29.09.17 00:00
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VitaminkaНи одного дня без Бузовой. Вы там в Клео совсем исписались ? Кроме этой бездарности не о чем говорить ?
28.09.17 16:29
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ЭхххТолько вчера вспоминала, каким был Клео несколько лет назад - литературный конкурс какой, а какие дискуссии в два мнения, как только рубрика появилась. Клео был для зрелых образованных тёток. А сейчас одна попса и безграмотные статьи про бузовых и бонь. Разбежалась почти вся старая гвардия. И каждый раз задаю себе вопрос - зачем я захожу на этот сайт? Многолетняя привычка просто.
28.09.17 17:11
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Micha PiterНу Мадонна тоже так себе певица, в плане красоты и силы голоса, но она артист - крутые шоу-программы, наряды, так что присутствие или отсутствие голоса - ещё не гарант певческого успеха. У каждого своя изюминка.
28.09.17 14:44