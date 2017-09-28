Бузова подражает Мадонне

Ольгу Бузову критикуют все кому не лень. Многие посмеиваются над вокалом девушки, саркастично оценивают ее наряды. Но Бузова не обращает внимания и осваивает новые амплуа. Накануне Ольга выступила в Crocus City Hall в образе американской поп-дивы Мадонны (Madonna).

На концерте Top Disco Pop Бузова представила перформанс по мотивам хита Мадонны Vogue. Ольга появилась в корсете, напоминающем знаменитый костюм звезды от Готье. «Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душе. Для меня большая честь исполнять легендарную песню Мадонны Vogue. Что скажете?» - написала артистка после выступления.

Публикация от Ольга Бузова (@buzova86) Сен 27 2017 в 9:43 PDT

Реакция подписчиков была неоднозначной: «Даже получше, чем у Мадонны, получилось, крутая!», «Образ шикарный, но даже в фонограмме голос омерзителен», «Классно, чем дальше, тем интересней и круче. Молодец», «Позор для вога», «Отсутствие голоса она отлично компенсирует шоу-программами! Браво, Оля! Очень интересно наблюдать за каждым выходом!»

Напомним, сейчас Бузова готовится к сольным концертам «Под звуки поцелуев» в Москве и Петербурге. Выступления запланированы на начало ноября.

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