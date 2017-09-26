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Водянова отрепетировала свадьбу


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Они более пяти лет вместе, растят двух очаровательных сыновей. Но пока Наталья Водянова и французский бизнесмен Антуан Арно всерьез не задумываются о свадьбе. Как говорит топ-модель, у них банально не хватает времени.

На днях Наталья с Антуаном побывала на шикарной свадебной вечеринке в одном из парижских ресторанов. Замуж вышла крестница Арно, Антуан и Наталья просто не могли не поддержать девушку.

А после торжества Водянова заявила журналистам, что теперь она примерно представляет, как пройдет ее собственное бракосочетание. «Чтобы организовать все так же торжественно и красиво, как сегодня, нужно очень много времени, а его у меня просто нет. Мы с Антуаном давно считаем себя мужем и женой. И обязательно распишемся, но не сейчас. Хотя можно сказать, что сегодня мы отрепетировали нашу свадьбу».

Ранее в интервью изданию «7 Дней» Наталья признавалась, что у нее слишком много сил уходит на организацию различных благотворительных мероприятий, балов и аукционов. «Даже страшно представить, сколько нужно будет потратить энергии и времени, чтобы организовать нашу свадьбу! Неподъемная работа», - рассуждала знаменитость.

Ранее мы писали:

Водянова названа самой сексуальной россиянкой. Esquire опубликовал своеобразный атлас самых сексуальных женщин, и Россию в нем представила топ-модель и основательница благотворительного фонда «Обнаженные сердца».

От Довимы до Натальи Водяновой: как менялись каноны красоты. Как происходила эволюция стандартов.

8 самых знаменитых русских моделей. Они взрывают подиум. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.09.2017 Теги: наталья водянова

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