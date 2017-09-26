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Водонаева осталась без свадебного путешествия


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Несколько недель назад Алена Водонаева стала замужней дамой. И в первые дни после свадьбы звезда говорила, что пока не привыкла к своему статусу. Впрочем, и сейчас Алена говорит, что не заметила серьезных изменений в жизни.

Две недели назад Водонаева сочеталась браком со своим возлюбленным, музыкантом Алексеем Косинусом. Приватная церемония прошла в Петербурге. Пара отказалась от пышного торжества, предпочтя шикарному банкету романтический ужин на двоих. После свадьбы супруги планировали отправиться в путешествие. Но...

«У нас сейчас не жизнь, а гонка. Нет времени даже отправиться в свадебное путешествие: сын пошел в первый класс, у нас подходит к концу ремонт в питерской квартире, переезд Леши в Москву», - посетовала Алена в интервью Woman.ru.

По словам Водонаевой, ее отношения с Алексеем развивались вовсе не по привычному сценарию. Все происходило слишком быстро. Косинус сделал девушке предложение через полтора месяца отношений. «Полтора! Я очень сильно удивилась».

Впрочем, пока кардинальных изменений в своей жизни Водонаева не заметила: «Единственное, я над мужем изредка подтруниваю: "Как тебе вообще удалось за четыре месяца женить меня на себе?" Я сама хожу, щипаю его и говорю: "Ты подсыпал мне что-то? Первого мая начались наши отношения, и вот я уже твоя жена". Он только улыбается».

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У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


1 Не нравится 0 Нравится 26.09.2017 Теги: Алена Водонаева

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