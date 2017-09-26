Самбурская обнажилась во славу фитнеса

Она обожает эпатажные наряды и провокационные выходки. Но сейчас актриса Настасья Самбурская направила свою энергию в мирное, так сказать, русло. Звезда стала участницей эффектной рекламной кампании известного спортивного бренда.

Самбурская вместе с актером Владимиром Яглычем согласилась позировать обнаженной для специального лукбука «Совершенство фитнеса» Reebok. «Артисты, известные не только своими работами в кино и театре, но и любовью к фитнесу и активному образу жизни, продемонстрировали совершенство форм атлетичного тела», — заявили представители Reebok. Как подчеркивается, рекламная кампания вдохновлена красотой тела атлетов и всех тех, кто стремится к совершенству.

Кстати, Самбурская ранее не раз говорила, что обожает фитнес, и были времена, когда она чуть ли не "жила" в спортзале.

«Силовые нагрузки не должны быть ежедневными: мышцам нужно восстанавливаться. Хожу в зал через день-два и чередую тренировки на нижнюю часть тела и верхнюю. Если выпадаю из графика, ужасно нервничаю: кажется, что толстею на глазах! Занимаюсь с тренером и всем советую: самостоятельно разобраться во всем невозможно, особенно поначалу», - говорила актриса в одном из интервью.

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