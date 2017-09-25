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Яна Поплавская устала от Бузовой


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Ольга Бузова устроила очередную сенсацию. На церемонии вручения наград Russian Musicboх звезда появилась в весьма провокационном "голом" платье. Наряд девушки сочли слишком вызывающим. А актриса Яна Поплавская даже выразила недоумение по поводу того, почему Ольгу вообще пускают на светские мероприятия в подобном виде.

Бузова получила на церемонии одну из наград Russian Musicboх, но светских обозревателей и поклонников гораздо больше удивил прозрачный кружевной туалет девушки. Особо поразило публику то обстоятельство, что Ольга не надела бюстгальтер.

Поклонники исполнительницы ожесточенно спорят: «Ольга, остановись, пока не превратила ковровую дорожку в пляж для нудистов», «Оля, это Запад, это смелость, ты молодец», «Да уж. Перебор, конечно». Но самым жестким критиком оказалась актриса Яна Поплавская. «Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема клиентов в борделе, а в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий», - написала дама.

Впрочем, критика Бузову не смущает. «Этот мир весь тянется ко мне. Все, что я делаю, я делаю для вас, мой зритель и мой слушатель...» - написала девушка в Insta после церемонии.

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1 Не нравится 1 Нравится 25.09.2017 Теги: Ольга Бузова

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