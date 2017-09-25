Яна Поплавская устала от Бузовой
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Ольга Бузова устроила очередную сенсацию. На церемонии вручения наград Russian Musicboх звезда появилась в весьма провокационном "голом" платье. Наряд девушки сочли слишком вызывающим. А актриса Яна Поплавская даже выразила недоумение по поводу того, почему Ольгу вообще пускают на светские мероприятия в подобном виде.
Бузова получила на церемонии одну из наград Russian Musicboх, но светских обозревателей и поклонников гораздо больше удивил прозрачный кружевной туалет девушки. Особо поразило публику то обстоятельство, что Ольга не надела бюстгальтер.
Поклонники исполнительницы ожесточенно спорят: «Ольга, остановись, пока не превратила ковровую дорожку в пляж для нудистов», «Оля, это Запад, это смелость, ты молодец», «Да уж. Перебор, конечно». Но самым жестким критиком оказалась актриса Яна Поплавская. «Дело даже не в том, что это дико и жалко выглядит, так как это платье для приема клиентов в борделе, а в том, что ее никто не останавливает и не вышвыривает с московских мероприятий», - написала дама.
Впрочем, критика Бузову не смущает. «Этот мир весь тянется ко мне. Все, что я делаю, я делаю для вас, мой зритель и мой слушатель...» - написала девушка в Insta после церемонии.
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Обсуждение 9
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Колготки МоскваА кто такая Яна??? про нее уже давно все забыли, а Бузова штурмует мир, и если она это делает, значит это кому-то нужно!!!
26.09.17 07:33
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дадаЯна - умничка! Непонятно почему до сих пор все тупо молчат и еще подхваливают ее - Ольчик трудяга, Ольчик искренний человечек! Фу!!! Ссыккны! давно пора эту девицу поставить на место. Абсолютная наглая бездарь.
25.09.17 15:54
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лакифигура шикарная, вообще не вопрос, но ногти эти ужасно старомодные снять, из мейка либо губы, либо глазья, ну и это, говорить поменьше, побольше слушать и улыбаться, иногда загадочно молчать. ни в коем случае не шутить - эт ваще не ее тема, имхо)
25.09.17 15:11
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Гл. шкафАх эти Бузики:))))им хоть ссы в глаза - все божья роса! "Я делаю для вас, мой зритель":)))) Умора
25.09.17 14:34
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КсюНу вопрос плохого вкуса- это вопрос лично Базовой. Ну есть такие люди.. Кого то мучают " леопарды". Кого то блестки и брежневские брови...Ну что ж делать то? Хочется женщине ходить голой, ну пусть ходит. Я тоже считаю, что это наряд для борделя. Где она его нашла? Дешевка тетенька..Ну вот она такая..Их там целая толпа таких же..Ленина , Бузова, Волочкова. Гологрудых, голосовых...
25.09.17 14:18
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---А Бузова смелая))), вот кому не дают покоя лавры Рианы))) и естессно Ким Кардашьянского семейства. Но почему нет, раз на западе так ходЮт то и у нас тоже пускай)))
25.09.17 12:16
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ПрелестьУмора... Как будто кто то одел бюстгальтер. Поплавская тормозит
25.09.17 11:36
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Micha PiterУважаемая Яна, ну зачем же так завидовать?!:) Я не фанатка Оли, но она всё делает для приара и рекламы и у нее это хорошо получается. А на вас, простите, уже давно неинтересно и неэстеетично смотреть, будь вы в лифчике или без....
25.09.17 11:17