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Пенелопу Крус нервирует Анджелина Джоли


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Актриса Пенелопа Крус (Penelope Cruz) обычно не беспокоится за свое семейное счастье. Но в последнее время, по слухам, испанская звезда немного волнуется. Возможно, Хавьер Бардем (Javier Bardem) в скором времени будет сниматься вместе с Анджелиной Джоли (Angelina Jolie). И Пенелопу подобная перспектива нервирует.

Вот уже более года Джоли считается одинокой дамой. Ее развод с Брэдом Питтом (Brad Pitt) еще не завершен, и пока Анджелина не намекала на готовность к новым отношениям.

Но Крус, узнав о том, что актриса приглашена на съемки в фильме «Невеста Франкенштейна», в котором главную роль сыграет Бардем, стала сильно переживать. «Анджелина никогда не нравилась Пенелопе из-за ее репутации. Крус считает ее лицемерной и самовлюбленной. Одна только мысль о том, что Бардем может сняться в одном фильме с Джоли, сводит ее с ума», — рассказал инсайдер таблоидам.

Сама Анджелина ранее не раз подчеркивала, что сейчас для нее главное - интересы детей. «У всех нас бывают трудные времена. Но, будучи матерью, вы никогда не забываете об ответственности перед детьми», - заявила недавно звезда. Сейчас Джоли претендует на «Оскар» с картиной «Сначала они убили моего отца» в категории «Лучший иностранный фильм».

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Источник фото: Globallookpress.com



0 Не нравится 0 Нравится 25.09.2017 Теги: Анджелина Джоли

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