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Ирина Шейк заигрывает с любимым


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Брэдли Купер (Bradley Cooper) считается весьма сексуальным мужчиной. Но его сердце давно занято топ-моделью Ириной Шейк. И на днях российская красавица решила напомнить, кто главная женщина в жизни Брэдли.

На выходных Ирина и Брэдли побывали на вечеринке у друзей в Малибу. Судя по снимкам, сделанным папарацци, пара прекрасно провела время. На одной из фотографий даже видно, как Шейк по-хозяйски похлопывает отца своей дочери по ягодице.

Напомним, в марте топ-модель подарила актеру дочь Лею. Ирина достаточно быстро восстановилась после родов, и сейчас у модели достаточно плотный рабочий график, недавно она стала звездой новой рекламной кампании Intimissimi, несколько недель назад появилась на дефиле модного шоу Philipp Plein в Нью-Йорке.

Ранее ходили слухи о планах пары сочетаться браком в августе. Но пока звезды предпочитают не общаться с прессой на тему своих отношений. В окружении знаменитостей уверяют, что у молодых родителей - полная гармония. «У Брэдли и Ирины все прекрасно, они стали еще ближе после рождения ребенка. Вероятно, в будущем у них будет больше детей», - рассказывал один из инсайдеров.

Ранее мы писали:

Как Ирина Шейк назвала первенца? Топ-модель родила дочь.

Шейк стала звездой российского Vogue. Ирина продолжает блистать.​

Ирина Шейк ревнует любимого. По слухам, Брэдли Купер проводит слишком много времени с Леди Гагой. 



1 Не нравится 1 Нравится 25.09.2017 Теги: Ирина Шейк

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