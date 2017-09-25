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Дочь Литвиновой снимает кино


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Дочь Ренаты Литвиновой Ульяна растет талантливой девушкой. В этом году Ульяна окончила обучение в парижском учебном заведении Ecole Jeannine Manuel и перебралась в Британию. Теперь девушка учится в Hurtwood House, колледже, в котором готовят режиссеров, актеров и дизайнеров.

Как рассказали в окружении Литвиновой, Ульяна неплохо владеет английским и для нее не составило особого труда пройти вступительное тестирование. Девушка быстро освоилась в колледже и сейчас вместе с сокурсниками занята съемками своего дебютного фильма. Ульяна ранее снялась в шести российских картинах, а сейчас занялась режиссурой.

«Каждая группа учеников может пользоваться настоящей киностудией для своей работы. Рената Муратовна выбор дочери поддержала, она всегда готова прийти на помощь, если возникают вопросы. Рената интересуется, как проходят съемочные дни, что нового узнала дочь», - цитирует Starhit инсайдера.

Ранее сама звезда говорила, что ратует за самостоятельность детей. И сама Рената не хотела бы в будущем жить вместе с дочерью. «Я как-то дочери своей сказала: «Я с тобой жить не буду, ты уж больно у меня властная. Я буду старенькая, худенькая, а ты меня вот так будешь мучить: "Когда ты вернешься домой?" А я, может быть, хочу погулять, со старичками какими-нибудь познакомиться, мало ли что…» – говорила артистка в интервью Psychologies.

Ранее мы писали:

Рената Литвинова рассказала о необычной квартире. Звезда приобрела апартаменты в Париже. 

Рената Литвинова впервые опубликовала откровенное фото. На снимке актриса прикрылась шляпой. 

Рената Литвинова не хочет жить с дочерью. Актриса вообще не приветствует идею совместной жизни детей с родителями. 


0 Не нравится 1 Нравится 25.09.2017 Теги: Рената Литвинова

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