Дане Борисовой пытается помочь мать

Дана Борисова завершает курс реабилитации. Ведущая справилась с наркозависимостью и теперь увлеченно работает над проектом помощи известным персонам, страдающим аддикцией. Однако некоторые вопросы Дана до сих пор не решила.

Мать ведущей Екатерина Ивановна в очередном шоу поведала о сложном финансовом состоянии дочери. По словам женщины, в 2008 году Дана оформила кредит на покупку таунхауса и на данный момент выплатила почти всю сумму - около 700 тысяч долларов. Необходимо выплатить еще около 50 тысяч, но у Борисовой просто нет таких денег.

Как заявила Екатерина Ивановна, если потребуется, она готова продать квартиру в Крыму. Недвижимость Борисова приобрела для матери несколько лет назад. По словам дамы, сейчас она понимает, что в какой-то момент ее попытки контролировать дочь зашли слишком далеко. «Моя любовь просто душила моих детей. Она не сделала их самостоятельными. И в какой-то трудный момент жизни, когда они должны были выстоять, они сломались», - рассуждает Екатерина Ивановна.

Но женщина верит в Дану, считает, что она справится с зависимостью и вернется к нормальной жизни.

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