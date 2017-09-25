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Басков отказался от страз ради Лопыревой


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Николай Басков и Виктория Лопырева морально готовы к бракосочетанию. Свадьба пары пройдет на следующей неделе в столице Чеченской республики. Торжество, организацией которого занялся Рамзан Кадыров, обещает быть фееричным. Ну а пока жених с невестой рассказывают о совместной жизни.

Нередко супруги довольно сильно влияют друг на друга. И Николай рядом с Викторией начал меняться. Как признался тенор, невеста популярно объяснила ему, что сейчас модно и как одеваться со вкусом. «Она заставила меня отказаться от страз, выбросила все мои блестящие пиджаки. Теперь хожу в классических костюмах. Но, кажется, мне идет. Я доверяю вкусу Вики и в принципе прислушиваюсь к ее мнению», - рассказал артист.

В эфире программы «Ты не поверишь» жених и невеста также рассказали о знакомстве с родителями. Похоже, никаких проблем с будущей тещей у артиста не возникнет. «Моя мама в полном восторге от Коли. Она его очень любит. Они часто общаются. Да и сам Коля доволен знакомством, они быстро нашли общий язык», - поведала Виктория.

Лопырева также постаралась произвести хорошее впечатление на свекра и свекровь, и у нее получилось.

Ранее мы писали:

Лопырева намекнула на скорую свадьбу. На пальце девушки засияло шикарное украшение.

Виктория Лопырева стала звездой спортивного календаря. Звезда похвасталась идеальной фигурой.  

Николай Басков готов покинуть шоу-бизнес. Артист намерен сосредоточиться на творчестве. 



1 Не нравится 0 Нравится 25.09.2017 Теги: Николай Басков

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