Басков отказался от страз ради Лопыревой

Николай Басков и Виктория Лопырева морально готовы к бракосочетанию. Свадьба пары пройдет на следующей неделе в столице Чеченской республики. Торжество, организацией которого занялся Рамзан Кадыров, обещает быть фееричным. Ну а пока жених с невестой рассказывают о совместной жизни.

Нередко супруги довольно сильно влияют друг на друга. И Николай рядом с Викторией начал меняться. Как признался тенор, невеста популярно объяснила ему, что сейчас модно и как одеваться со вкусом. «Она заставила меня отказаться от страз, выбросила все мои блестящие пиджаки. Теперь хожу в классических костюмах. Но, кажется, мне идет. Я доверяю вкусу Вики и в принципе прислушиваюсь к ее мнению», - рассказал артист.

В эфире программы «Ты не поверишь» жених и невеста также рассказали о знакомстве с родителями. Похоже, никаких проблем с будущей тещей у артиста не возникнет. «Моя мама в полном восторге от Коли. Она его очень любит. Они часто общаются. Да и сам Коля доволен знакомством, они быстро нашли общий язык», - поведала Виктория.

Лопырева также постаралась произвести хорошее впечатление на свекра и свекровь, и у нее получилось.

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