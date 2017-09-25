 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

70-летний Галкин стал папой


1 0

Голливудский актер Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет. И по словам знаменитости, он все никак не может свыкнуться с этой мыслью. Актер и режиссер Борис Галкин впервые стал отцом в 70 лет. Но уже вполне освоился в новом статусе.

Несколько лет назад Борис Сергеевич расстался с супругой, киноведом Еленой Демидовой. Чуть позже стало известно о романе артиста с исполнительницей шансона Инной Разумихиной. Инна моложе Галкина на 25 лет, и некоторые полагали, что отношения пары будут не слишком долгими.

Теперь же выясняется, что пара не только счастлива и живет в гармонии. В конце июля Разумихина подарила мужу первенца. Дочь назвали Анной. По словам Галкина, они решили все держать в тайне, опасаясь сглаза. Девочка появилась на свет немного раньше срока, но сейчас в полном порядке. «Аня родилась раньше срока, но сейчас догоняет сверстников по весу. При рождении весила почти три килограмма. Мы боялись… поэтому ничего и не говорили», — сообщил актер на шоу «Сегодня вечером».

По словам Инны, они с супругом давно мечтали о полноценной семье, но попытки зачать долгое время были безуспешны. И когда пара отчаялась и даже смирилась, у них получилось. Кстати, Борис Сергеевич подчеркнул, что намерен жить долго и постарается погулять на свадьбе дочери.

Ранее мы писали:

Джордж Клуни увез детей в Италию. Актер переживает за безопасность малышей.

Бейонсе наняла шесть нянь. В июне звезда родила двойню.

Натали родила третьего сына. Мама и малыш в полном порядке.



0 Не нравится 1 Нравится 25.09.2017 Теги: Борис Галкин

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 5  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору