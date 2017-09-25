70-летний Галкин стал папой

Голливудский актер Джордж Клуни впервые стал отцом в 56 лет. И по словам знаменитости, он все никак не может свыкнуться с этой мыслью. Актер и режиссер Борис Галкин впервые стал отцом в 70 лет. Но уже вполне освоился в новом статусе.

Несколько лет назад Борис Сергеевич расстался с супругой, киноведом Еленой Демидовой. Чуть позже стало известно о романе артиста с исполнительницей шансона Инной Разумихиной. Инна моложе Галкина на 25 лет, и некоторые полагали, что отношения пары будут не слишком долгими.

Теперь же выясняется, что пара не только счастлива и живет в гармонии. В конце июля Разумихина подарила мужу первенца. Дочь назвали Анной. По словам Галкина, они решили все держать в тайне, опасаясь сглаза. Девочка появилась на свет немного раньше срока, но сейчас в полном порядке. «Аня родилась раньше срока, но сейчас догоняет сверстников по весу. При рождении весила почти три килограмма. Мы боялись… поэтому ничего и не говорили», — сообщил актер на шоу «Сегодня вечером».

По словам Инны, они с супругом давно мечтали о полноценной семье, но попытки зачать долгое время были безуспешны. И когда пара отчаялась и даже смирилась, у них получилось. Кстати, Борис Сергеевич подчеркнул, что намерен жить долго и постарается погулять на свадьбе дочери.

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