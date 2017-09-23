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Юлия Высоцкая: «У меня нет актерского отчаяния»


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Она считается талантливой актрисой. Но довольно редко блистает на большом экране. Юлию Высоцкую мы видим гораздо чаще в авторских шоу о кулинарии и гастрономии. Как так получается?

В прошлом году Высоцкая сыграла одну из главных ролей в картине Андрея Кончаловского «Рай». Критики высоко оценили работу актрисы, что, казалось бы, должно вдохновить Юлию на новые роли. Но звезда вовсе не торопится работать с другими режиссерами.

В одном из недавних интервью у Высоцкой поинтересовались, не оказывает ли супруг на нее давление в вопросе съемок? «Если бы это был диктат мужа, я бы никогда не посмела напрямую сказать, наоборот, стала бы отпираться: что вы, что вы, он даже хочет, чтобы я снималась! Никто и никогда не признается в жизни, что есть диктат… Не знаю, так складывается моя судьба», - пояснила актриса изданию «Домашний Очаг».

По словам Юлии, она довольно избирательна и порой даже придирчива к сценариям. «Тот материал, который я получаю, не вызывает во мне внутреннего отклика, и, наверное, тень моего мужа производит определенное впечатление на режиссеров – никому не интересно снимать чужую артистку, всем хочется со своими работать. Я мало снимаюсь, но у меня нет актерского отчаяния».

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1 Не нравится 1 Нравится 23.09.2017 Теги: Юлия Высоцкая

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