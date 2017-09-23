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Навальный против Собчак


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Ксения Собчак может сделать серьезный рывок в карьере. Звезду называют одним из потенциальных кандидатов на участие в выборах президента в следующем году. Сама Ксения над слухами посмеивается, но Алексею Навальному не до смеха.

Ранее Ксения заявила, что политика ее не интересует. Для звезды политика слишком скучная. Однако Навальный полагает, что Собчак лукавит. По мнению оппозиционера, «очевидно, что Кремлю выдвижение Собчак нужно для того, чтобы представить на выборах карикатурного либерального кандидата, который вызовет ярость у населения своей людоедской риторикой».

Тем временем СМИ отмечают, что Ксения по поводу возможного участия в выборах рассуждает уклончиво. По слухам, кампанию Собчак готов финансировать Михаил Прохоров. Миллиардер также готов оказать поддержку в организационных вопросах.

Но в окружении звезды сдержанны. «На официальном сайте Ксении Собчак нет никакой информации на эту тему, ни подтверждающей, ни опровергающей, - цитирует «МК» помощника звезды. - Значит, она не считает нужным комментировать данную тему. А когда у нее возникнет такое пожелание — все всё узнают».

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1 Не нравится 0 Нравится 23.09.2017 Теги: Ксения Собчак

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