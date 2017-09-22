Сын Бледанс не подозревает о разводе родителей
0 0
Эвелина Бледанс около года скрывала факт своего развода с Александром Семиным. И сын бывших супругов Семен до сих пор не подозревает о расставании родителей.
Сообщение о разводе Бледанс стало шоком для поклонников актрисы. Александра Семина обвиняли в "бегстве", некоторые старались пристыдить мужчину. Эвелина же не устает повторять, что Александр старается быть заботливым папой. Он заботится о Семене, и мальчик вниманием не обделен.
«Семочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому. Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Семе или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем», - цитирует Эвелину paparazzi.ru.
По словам артистки, они с бывшим супругом стараются выстроить рабочие графики так, чтобы один из них занимался ребенком, в то время как другой занят на гастролях.
Тем временем появились предположения о том, что развод Эвелины был "спланирован". Поскольку за участие в ток-шоу звезды получают внушительные гонорары, поговаривают, что Бледанс и Семин решили выгодно "продать историю".
Ранее мы писали:Бледанс продолжает работу с бывшим мужем. Экс-супруги постарались решить конфликт.
Эвелина Бледанс рассказала о борьбе с морщинками. Звезда не против пластики.
Эвелина Бледанс: «Мой возраст меня не смущает». Актриса спокойно относится к старению.
Читайте также
Обсуждение 6
-
111на фото ребенок не выглядит ,что у него есть синдром. Черты более сглажены и не выдают в нем солнечного особенного ребенка.
22.09.17 17:54
-
KoshkaНа чем только люди пиар делают!
22.09.17 17:01
-
Micha PiterПрдать историю? Ну это одноразовая акция. Или потом будет бурное воссоединение, как только начнут забывать о них? А потом опять и снова... Ну они же не Бред Питт и Анджелина, чтоб о них так много и долго говорить за деньги...
22.09.17 15:22
-
МальвинаА то не видно,что деньги задурили ей голову?
22.09.17 14:42