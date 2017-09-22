Сын Бледанс не подозревает о разводе родителей

Эвелина Бледанс около года скрывала факт своего развода с Александром Семиным. И сын бывших супругов Семен до сих пор не подозревает о расставании родителей.

Сообщение о разводе Бледанс стало шоком для поклонников актрисы. Александра Семина обвиняли в "бегстве", некоторые старались пристыдить мужчину. Эвелина же не устает повторять, что Александр старается быть заботливым папой. Он заботится о Семене, и мальчик вниманием не обделен.

«Семочке мы не говорили о разводе, тем более не готовили его как-то к этому. Нашему ребенку такие вещи непонятны – и хорошо. У нас так и было до развода: то я работаю, то папа на гастролях. Вопрос о посещениях мы не обговаривали. Если есть время, то папа придет к Семе или же заберет его гулять. Также на отдых сынок может полететь и со мной, и отдельно с папой. С этим нет проблем», - цитирует Эвелину paparazzi.ru.

По словам артистки, они с бывшим супругом стараются выстроить рабочие графики так, чтобы один из них занимался ребенком, в то время как другой занят на гастролях.

Тем временем появились предположения о том, что развод Эвелины был "спланирован". Поскольку за участие в ток-шоу звезды получают внушительные гонорары, поговаривают, что Бледанс и Семин решили выгодно "продать историю".

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