Наталья Штурм снова обратилась к пластическому хирургу

Минувшим летом Наталья Штурм увлеченно публиковала в соцсетях свои откровенные фотографии. По мнению певицы, в свои 50+ она может гордиться фигурой. Но сейчас артистка снова обратилась к пластическому хирургу.

В прошлом году Штурм стала участницей телепроекта «На 10 лет моложе». В ходе шоу Наталье были проведены подтяжка и увеличение груди, подтяжка лица и пластика век. По словам артистки, она всегда мечтала о бюсте третьего размера. После рождения детей и грудного вскармливания собственные формы не очень нравились звезде, и она решилась на коррекцию без особых раздумий.

После операции Штурм признавалась, что частенько любуется на новые формы, и посоветовала рожавшим женщинам делать пластику и «ходить с гордо поднятым бюстом».

Теперь Наталью не устраивает форма ягодиц. Она обратилась к известному пластическому хирургу с просьбой улучшить объемы. Правда, когда Штурм будет хвастаться идеальной фигурой - не сообщается. Кстати, увлекшись пластикой, артистка тем не менее не забывает про сбалансированное питание и регулярные занятия спортом.

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