Глюк'oZа удивила эротичным шоу

Певица Глюк'oZа вновь порадовала поклонников. Некоторые критикуют артистку за чрезмерный эксгибиционизм, но девушку это не смущает. Накануне звезда опубликовала в Insta довольно откровенное и, надо признать, красивое видео.

Публикация от ГЛЮКОЗА (@chistyakova_ionova) Сен 20 2017 в 9:13 PDT

В ролике Наталья в прозрачном переливающемся платье танцует под композицию Pink Matter американского исполнителя Фрэнка Оушена (Frank Ocean). В подписи артистка процитировала одну из фраз песни: What if the sky and the stars are for show ("Что, если небо и звезды - декорации шоу").

Разумеется, реакция публики была неоднозначной: «Красотка! Любит себя показать!», «Ну почему Наташа всегда голая? Не хватает секса?», «Великолепный ролик! Очень чувственный!!! Ааааааа... Супер!», «В темноте мерцали звезды... Сказочной феей снилась ГлюкОzа».

Ранее Ионова сообщила, что ее супруг Александр Чистяков не против публикации ее откровенных фотографий и видео. «Я считаю, что обнаженное тело может быть показано деликатно, со смыслом, как элемент искусства, особенно девушкой, у которой другая творческая профессия и она не является моделью. Когда это так, к тому же красиво, то это вполне уместно. Художники же не зря столько написали красивой обнаженки», - процитировала певица мужа.

