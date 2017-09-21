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Джанлука Вакки меняет имидж


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Бывший миллионер, танцор и плейбой Джанлука Вакки (Gianluca Vacchi) никогда не упустит возможности похвастаться накачанным торсом. Звезда Insta с энтузиазмом демонстрирует тело, за что его обожают миллионы женщин. Но сейчас Джанлука решил быть поскромнее.

Вакки опубликовал в соцсетях снимок, на котором запечатлен в непривычном для него образе. В неброском кардигане, темных джинсах и бежевой кепке Джанлука сильно отличается от привычного мачо в шортах. «Прощай, Париж», - подписал снимок мужчина.

Подписчики оценили фото неоднозначно. Некоторые нашли образ весьма стильным: «Прекрасно, в одежде вы выглядите гораздо лучше», «Неожиданно. Даже патетично», «Это впечатляет». Но было немало критических отзывов: «На дедушку стал похож», «Состарился дедушка», «Тебе уже внуков пора нянчить, а ты все по клубам ездишь».

Напомним, в августе стало известно о том, что из-за крупных долгов (10,5 млн евро) была проведена конфискация принадлежащих мужчине яхт и вилл. Но Джанлука не очень-то и расстраивается. «Хотите интервью? Легко, но только за ваш счет. Вы же знаете, у меня кончились деньги», — заявил Вакки на расспросы корреспондента итальянской газеты Quotidiano.

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0 Не нравится 0 Нравится 21.09.2017 Теги: Джанлука Вакки

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