Бледанс показала любовь к сыну
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Эвелина Бледанс обожает дурачиться перед камерой. Она может изображать секси-диву, шокировать публику откровенными фотографиями, язвительно парировать на критику недоброжелателей. Но главное - Эвелина остается заботливой и любящей мамой.
Недавно Эвелина объявила о разводе с Александром Семиным. Публика была в шоке, многие переживали за сына пары Семена, на бывшего мужа артистки посыпались обвинения чуть ли не во всех смертных грехах. Бледанс за экс-супруга заступилась, и пара даже сняла шутливое видео о том, как Эвелина передает Александру ребенка.
Но смех смехом. А Семена кризис в отношениях родителей не затронул. Сегодня Бледанс опубликовала трогательное фото с мальчиком. «Жду, жду, жду лишь тебя! Домой!!!» - гласит подпись.
Подписчики артистки поспешили со словами поддержки: «Эвелина, Вы умная женщина. Вы такая сильная. Семушка возле Вас такой счастливый. Здоровья Вам на долгие годы. И востребованности», «Вы большие молодцы с Семкой, он чувствует Вашу любовь и от этого становится как все, для него нет ограничений, как это бывает с другими детьми, просто восхищаюсь вашей выдержкой», «Эвелина, спасибо, что Вы такая настоящая. Глядя на Вас с Семиком, сердце замирает в груди от счастья. Спасибо и огромного счастья и любви!», «Вот он, главный мужчина в вашей жизни, Эвелина».
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Обсуждение 5
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Ну зачем эта любовь напоказ ? Слишком много стало их в эфире.
21.09.17 16:06
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Micha PiterНу, во-первых, он ещё маленький, чтобы понимать такие вещи... А, во=вторых, вы уж извините, но у него определнный диагноз и он всегда в любом случае доволен и счастлив. Поменьше бы этой показухи...
21.09.17 15:21
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ПрелестьПеребор.
21.09.17 14:34