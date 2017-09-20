Представлен первый трейлер фильма «Расхитительница гробниц»

Наконец-то! Мы долго ждали и теперь можем обсудить: удалось ли Алисии Викандер (Alicia Vikander) заменить Анджелину Джоли (Angelina Jolie) в роли Лары Крофт. Представлен первый трейлер нового фильма «Расхитительница гробниц». Смотрим и оцениваем.

Ради съемок в перезапуске популярной франшизы Викандер всерьез занялась спортом, и теперь перед нами стремительная атлетичная девушка с озорными искрами в глазах. Она быстро бегает, высоко прыгает и неплохо разбирается в древних артефактах.

По сюжету Лара находит видеообращение своего отца, исчезнувшего много лет назад, и, следуя инструкции, отправляется на далекий остров, где находится некая гробница. Девушке необходимо закрыть древнее строение, чтобы спаси человечество от серьезной угрозы.

Премьера новой ленты запланирована на март 2018 года.

Напомним, Анджелина Джоли сыграла в лентах «Лара Крофт: Расхитительница гробниц» (2001 год) и «Лара Крофт: Расхитительница гробниц 2 – Колыбель жизни» (2003 год). Более десяти лет руководство кинокомпаний Warner Bros. и MGM раздумывало о продолжении франшизы.

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