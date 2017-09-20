Ольга Казаченко затаила обиду на мужа

Некрасивая семейная история певца Вадима Казаченко не закончилась. В прошлом году артист обратился в суд с требованием признать его брак с Ольгой Мартыновой фиктивным. Ольга же родила сына и пытается добиться от мужа финансовой поддержки.

Жена Казаченко в очередной раз рассказала о конфликте с артистом в выпуске ток-шоу «Пусть говорят». Сыну Ольги Филиппу недавно исполнилось полгода, и, по словам девушки, Вадим не собирается признавать ребенка. При этом у мальчика фамилия Казаченко. «У Филиппа фамилия Казаченко, как и у меня. Я рожала от любимого человека, что с ним дальше произошло – мне неизвестно», - заявила девушка.

Ольга очень сильно обижена на певца и не может забыть, как он настаивал на аборте. По словам девушки, артист даже «угрожал последствиями жуткими».

Сейчас Ольгу и малыша Филиппа поддерживает мать девушки. Но жена Казаченко намерена бороться в суде до последнего. «Я не знала, что он подал в суд иск в октябре 2016 года о признании нашего брака фиктивным. И вслед за ним еще три иска – незаконное обогащение в фиктивном браке и моральный ущерб, который я нанесла ему, находясь с ним в фиктивном браке».

Сам артист появление жены на ток-шоу не прокомментировал.

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