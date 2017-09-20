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Ким Кардашян: «Я в отличной форме»


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Ее фигуру нередко довольно жестко критикуют. Но сама Ким Кардашян (Kim Kardashian) уверяет - она в отличной форме. И в подтверждение своих слов звезда опубликовала снимки для октябрьского номера журнала Allure.

На съемках фотосессии для Allure Ким позировала в разных образах. Но особенно нравится самой Кардашян снимки, на которых она запечатлена в розовом мини-платье из латекса от Atsuko Kudo.

Звезда опубликовала фото в Insta, пояснив: «Я в отличной форме. Подтянутая как никогда».

Во время интервью Ким рассказала о том, что ее команда беспокоилась, как бы Кардашян не уговорили на откровенную фотосессию. Представитель звезды высказал ей свои опасения и изъявил желание присутствовать на съемках. «Тогда у меня появилась мысль: "Подождите, я делала это 10 лет назад. И сейчас могу. Мне не знакомы понятия возрастных ограничений"», - поведала звезда.

По слухам, в начале следующего года у Ким появится третий малыш. Поговаривают, знаменитость обратилась к помощи суррогатной матери. Но на расспросы Кардашян ответила уклончиво: «Я хочу, чтобы у нас появился еще один ребенок, но с этим связано много трудностей. У меня была тяжелая степень гестоза – преэклампсия. Позже возникли проблемы с прикреплением плаценты к стенке матки – так называемая сросшаяся плацента. Мы рассматривали вопрос о суррогатном материнстве и продолжаем думать об этом».

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0 Не нравится 2 Нравится 20.09.2017 Теги: Ким Кардашян

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