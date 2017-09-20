Глафира Тарханова стала многодетной мамой

Звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова принимает поздравления. 19 сентября актриса родила четвертого малыша. Пол и имя ребенка артистка пока не сообщает, но статусу многодетной мамы очень рада.

«Сегодня произошло ЧУДО! Я в четвертый раз стала мамой!» - сообщила вчера Глафира. Как уточняется, актриса выбрала домашние роды и все прошло благополучно. Супруг Тархановой, актер Алексей Фаддеев, также очень счастлив.

Сейчас пара воспитывает трех сыновей: 9-летнего Корнея, 6-летнего Ермолая и 4-летнего Гордея.

Ранее Тарханова рассказывала, как ей удавалось восстановить фигуру после родов. По словам актрисы, процесс это непростой и продолжительный. «Девять месяцев килограммы набираются, а потом столько же, а то и больше времени нужно, чтобы восстановить форму. Если при этом малыш на грудном молоке, мамочка должна хорошо питаться, тяжелые физические нагрузки запрещены. Но все-таки спорт или йога необходимы. Плюс правильное питание. И особенно массаж, который очень полезен для восстановления кожи».

Глафира очень любит зеленый чай с молоком. По наблюдениям артистки, напиток стимулирует лактацию и улучшает цвет лица.

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