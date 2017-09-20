Дайнеко сообщила о разводе

Виктория Дайнеко теперь свободная девушка. Накануне, 19 сентября, артистка сообщила о завершении бракоразводного процесса с музыкантом Дмитрием Клейманом. Похоже, Виктории сейчас непросто, но она пытается бравировать.

«Принимаю поздравления! Нелепая история под названием «женитьба» официально завершена, и я наконец свободна», – написала певица в соцсетях.

Подписчики ремарку артистки оценили скептично. По мнению большинства, Виктории не стоило так отзываться о бывшем: «Почему нелепая! А дочке как приятно будет видеть счастливые фотки вашей с ее папой любви!!! В результате этой любви появилась она!», «Ой, нелепая!!! Песни посвящала, клип, громкие слова! И сейчас вдруг "нелепая"! Некрасиво так», «Как это не по-взрослому, разводиться и делать из этого цирк. Молча развелись и все, в конце-то концов, дочь подрастает».

Клейман также сообщил о разводе, но был сдержан: «К сожалению или к счастью, наши пути с тобой расходятся! Спасибо тебе за дочь, она у нас лучшая. Спасибо за все».

Сейчас Дайнеко намерена сосредоточиться на карьере. «Музыка не изменяет и не предает, она всегда найдет способ, как звучать с тобой в унисон. Это чистейшая Любовь и гармония», - пишет девушка.

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