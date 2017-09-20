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Андреева посмеялась над слухами о психическом расстройстве


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Ведущая программы «Время» Екатерина Андреева обычно производит впечатление рассудительной и трезвомыслящей дамы. Но даже ей удалось устроить хайп. В Сети обсуждают двусмысленные посты звезды в соцсети Instagram, и некоторые поклонники полагают, что у Андреевой проблемы с психикой.

А началось все с жакета YSL. В Единый день голосования Андреева вела программу в жакете с надписью Too late («Слишком поздно»). Некоторые приняли надпись за некое послание.

В ответ Екатерина опубликовала в соцсетях снимок, на котором запечатлена в пуловере с изображением кота и бокала. И написала довольно сумбурный пост, предложив подписчикам расшифровать новый "месседж". «Что это за тайные знаки? Что налито у кота в бокале? Он пьет красное? Крепленое? Сухое? Уже TOO LATE об этом думать. Будем писать письмо в фирму Сен Лоран, чтоб они новые вышивки на жакете сделали. <...>. А мы всем советуем пить воду, а не красненькое, как кот. ШОБЫ не мерещилось».

Ведущая также порекомендовала прочесть книгу ее «любимого шамана» Мигеля Руиса «Четыре соглашения», обратив особое внимание на главу, где «уважаемый знаток» объясняет, «почему построение предположений приводит к провалу».

Некоторые подписчики расценили пост как шутку, но некоторые предположили расстройство психики. Самым остроумным оказался журналист Олег Кашин. Он предположил, что Андреева «упоролась».

Ранее мы писали:

Шнуров обсудит котиков на Первом. Новый проект музыканта в "Останкино".

Волочкова пожалела Борисову. Балерина посоветовала ведущей начать новую жизнь с позитивом.

Алексей Панин: «Если скандалю, то по делу». По мнению актера, он гневается только по серьезным причинам. 



0 Не нравится 0 Нравится 20.09.2017 Теги: Екатерина Андреева

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