Агибалова о звездной болезни Бузовой
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Ольга Бузова с большим рвением занимается карьерой. Запись сольного диска, подготовка к сольному концерту, работа над новым телешоу. У девушки весьма плотный график, и она не всегда может пообщаться с друзьями, не говоря уже о личной жизни. И некоторые знакомые Ольги этого не одобряют.
Одна из участниц «Дома-2» Ирина Агибалова недавно рассказала об общении с ведущими реалити-шоу. По словам дамы, с Ксенией Бородиной она довольно часто общается. А вот Бузова с не особой охотой идет на контакт. «Сейчас к Оле Бузовой не подступиться, она звезда-звезда. Раньше переписывались, она отвечала, а сейчас нет уже».
Агибалова заметила, что не может оценить вокал Бузовой, поскольку не слышала пения девушки вживую. Но в целом женщина считает ведущую весьма умной и целеустремленной девушкой.
Кстати, ранее Ольгу похвалила певица Лолита. «У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке – тоже замечательно. То, что человек во время всех своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет – здорово. Это гораздо лучше, чем пойти и биться головой об стенку или попасть в какую-нибудь психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше она проявляет себя в таких эмоциях – театральных, концертных».
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Гордон сравнил Бузову с Трампом. Ведущий оценил успехи девушки на эстраде.
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Обсуждение 3
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Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:13
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МарНекогда Бузу чатится с ДД, как пчелка порхает, творит
19.09.17 19:55
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ПрелестьСовершенна согласна. Ольга - отличный пример для подражания. Но мало кто сможет столько творить. А стараться стоит.
19.09.17 14:02