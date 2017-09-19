Агибалова о звездной болезни Бузовой

Ольга Бузова с большим рвением занимается карьерой. Запись сольного диска, подготовка к сольному концерту, работа над новым телешоу. У девушки весьма плотный график, и она не всегда может пообщаться с друзьями, не говоря уже о личной жизни. И некоторые знакомые Ольги этого не одобряют.

Одна из участниц «Дома-2» Ирина Агибалова недавно рассказала об общении с ведущими реалити-шоу. По словам дамы, с Ксенией Бородиной она довольно часто общается. А вот Бузова с не особой охотой идет на контакт. «Сейчас к Оле Бузовой не подступиться, она звезда-звезда. Раньше переписывались, она отвечала, а сейчас нет уже».

Агибалова заметила, что не может оценить вокал Бузовой, поскольку не слышала пения девушки вживую. Но в целом женщина считает ведущую весьма умной и целеустремленной девушкой.

Кстати, ранее Ольгу похвалила певица Лолита. «У девки есть мозг, и это замечательно. И то, что люди стараются подражать молодой, красивой, очень хрупкой девушке – тоже замечательно. То, что человек во время всех своих разводных дел и поет, и пляшет, и стихи сочиняет – здорово. Это гораздо лучше, чем пойти и биться головой об стенку или попасть в какую-нибудь психиатрическую больницу на почве развода. Пусть лучше она проявляет себя в таких эмоциях – театральных, концертных».

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