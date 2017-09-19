Натали показала индийскую сказку

Певица Натали с успехом совмещает карьеру и материнство. И на днях порадовала поклонников премьерой. Артистка представила музыкальное видео в стиле восточной сказки.

Клип на песню «У меня есть только ты» (авторами стали Михаил Гуцериев и Максим Покровский) согласился снять известный режиссер Рустам Романов. По сюжету действие происходит в Индии. Правда, съемочной группе удалось поймать момент и провести съемки, не покидая Белокаменную.

«Нам очень повезло с погодой: солнце, лето и Индия, которая воплотилась, не выезжая за пределы Москвы. Единственное, что было сложно, это набрать массовку. И все же нам удалось собрать большое количество людей, среди которых были приглашены лучшие танцевальные коллективы», - сообщил Романов.

Сама Натали гордится своей новой работой. «Эта индийская волшебная сказка мне очень понравилась. И я, по долгу службы, играю в ней роль невесты, хотя, наверное, мне уже близка роль мамы в этом клипе. Роль мамы, которая хочет вместе с папой женить своего сына. Сюжет увлекательный, романтический и с добрым юмором».

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