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Натали показала индийскую сказку


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Певица Натали с успехом совмещает карьеру и материнство. И на днях порадовала поклонников премьерой. Артистка представила музыкальное видео в стиле восточной сказки.

Клип на песню «У меня есть только ты» (авторами стали Михаил Гуцериев и Максим Покровский) согласился снять известный режиссер Рустам Романов. По сюжету действие происходит в Индии. Правда, съемочной группе удалось поймать момент и провести съемки, не покидая Белокаменную.

«Нам очень повезло с погодой: солнце, лето и Индия, которая воплотилась, не выезжая за пределы Москвы. Единственное, что было сложно, это набрать массовку. И все же нам удалось собрать большое количество людей, среди которых были приглашены лучшие танцевальные коллективы», - сообщил Романов.

Сама Натали гордится своей новой работой. «Эта индийская волшебная сказка мне очень понравилась. И я, по долгу службы, играю в ней роль невесты, хотя, наверное, мне уже близка роль мамы в этом клипе. Роль мамы, которая хочет вместе с папой женить своего сына. Сюжет увлекательный, романтический и с добрым юмором».

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0 Не нравится 1 Нравится 19.09.2017 Теги: Натали

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Обсуждение 2  

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  • asvenczov
    Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
    		20.09.17 11:13
         
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  • Ноя
    Вот бабы бестолковые. Не успела родить уже пашет. Нафига рожать если муж не в состоянии содержать семью? Не понимаю.
    		 20.09.17 07:35
         
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