Натали показала индийскую сказку
1 0
Певица Натали с успехом совмещает карьеру и материнство. И на днях порадовала поклонников премьерой. Артистка представила музыкальное видео в стиле восточной сказки.
Клип на песню «У меня есть только ты» (авторами стали Михаил Гуцериев и Максим Покровский) согласился снять известный режиссер Рустам Романов. По сюжету действие происходит в Индии. Правда, съемочной группе удалось поймать момент и провести съемки, не покидая Белокаменную.
«Нам очень повезло с погодой: солнце, лето и Индия, которая воплотилась, не выезжая за пределы Москвы. Единственное, что было сложно, это набрать массовку. И все же нам удалось собрать большое количество людей, среди которых были приглашены лучшие танцевальные коллективы», - сообщил Романов.
Сама Натали гордится своей новой работой. «Эта индийская волшебная сказка мне очень понравилась. И я, по долгу службы, играю в ней роль невесты, хотя, наверное, мне уже близка роль мамы в этом клипе. Роль мамы, которая хочет вместе с папой женить своего сына. Сюжет увлекательный, романтический и с добрым юмором».
Ранее мы писали:
Натали: «Давно не произношу фразу: "Хочу ребенка"». Певица несколько суеверна.
Наталья Штурм научит Бузову петь. Певица готова помочь ведущей.
Вера Брежнева показала близость. Певица представила очередной позитивный клип.
Читайте также
Обсуждение 2
-
Недавно муж наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора,в начале не поверили, но решили попробовать. Через неделю были в шоке от результата: убрала в талии пару сантиметров, живот стал рельефный (еще неделя и будет идеальным), убрала лишние на бедрах,а у мужа значительно уменьшилось пивное пузо. Да и прикол что не надо ничего делать просто надела и занимайся делами, да и по времени всего 30 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог -- https://kachook.blogspot.com
20.09.17 11:13
-
НояВот бабы бестолковые. Не успела родить уже пашет. Нафига рожать если муж не в состоянии содержать семью? Не понимаю.
20.09.17 07:35