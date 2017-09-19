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Дмитрия Маликова потянуло на рок


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Певец Дмитрий Маликов всегда предпочитал образ рафинированного джентльмена. Но оказывается, в глубине души артист бунтарь. Сегодня Маликов удивил поклонников своим снимком в непривычном образе.

На фото Дмитрий запечатлен в джинсах, черной футболке, кожаных крагах и с зачесанными волосами. Одним словом - типичная рок-звезда. «Под такой фоткой просится длинный философский пост про жизненный путь, истинные ценности, поиски себя, бла, бла, бла. Но писать я его не буду... Потому что это НА ФИГ НИКОМУ НЕ НУЖНО!!!» - сообщил артист.

Подписчики в восторге: «Ок!!!! Супер... Даже не узнать!!! Браво... Новый образ», «Тот момент, когда в душе ты все-таки рокер», «О, можно "бомбить" под молодого Кинчева)», «Вот этот имидж, Дмитрий, выше всяческих похвал!», «Неожиданно, но привлекает, вы молодец!»

Между прочим, весной популярный артист заявил о том, что готов сменить имидж. Причем довольно кардинально. «Я достаточно консервативен. Много лет порываюсь постричься коротко, но не хватает силы духа, и поклонники отговаривают. Но, думаю, в этом году решусь».

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1 Не нравится 0 Нравится 19.09.2017 Теги: Дмитрий Маликов

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