 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Дмитрий Нагиев о декретном отпуске


0 0

На днях Дмитрий Нагиев ошеломил публику неоднозначным заявлением. На шоу «Голос» шоумен обмолвился о планах выйти в декретный отпуск. В Сети начались оживленные дискуссии. Настолько оживленные, что удивлен даже сам Нагиев.

На съемках «Голоса», после выступления одной из претенденток на «слепых» прослушиваниях, Дмитрий признался, что в последнее время слишком много волнуется. «Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — сказал шоумен.

После ремарки Нагиева переживать начали его поклонники. А вдруг звезда покинет Первый канал вслед за Малаховым? Но артист уточнил, что он пошутил. «Поскольку аудитория Интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу? Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?» — сказал Нагиев изданию Super.

Ранее на ток-шоу «Сегодня вечером» Дмитрий рассказал об отношении к Бузовой. По словам шоумена, он большой поклонник творчества Ольги. «Если бы у нас Оли не было, мы бы были обязаны ее создать. Олина жизнь — это прям американская мечта. Многие девочки смотрят на нее и верят, что тоже смогут чего-то добиться. Она очень талантлива и воплощает свой талант как хочет», - уверен шоумен.

Ранее мы писали: 

Дмитрий Нагиев: «Я еще не наигрался». Шоумен всерьез занялся кинематографом. 

Дмитрий Нагиев: О фитнесе и женщинах. По мнению шоумена, женщинам для сохранения природной красоты надо заниматься внешностью серьезно. 

Дмитрий Нагиев комплексует из-за роста.  В повседневной же жизни звезда достаточно строго относится к себе.



0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2017 Теги: Дмитрий Нагиев

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 1  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Kleo.ru, Проект NOX
Дизайн — Липка и друзья 2013

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

конкурсы:

 

Подписаться на рассылку


Мы в социальных сетях:

rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору