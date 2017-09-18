Дмитрий Нагиев о декретном отпуске

На днях Дмитрий Нагиев ошеломил публику неоднозначным заявлением. На шоу «Голос» шоумен обмолвился о планах выйти в декретный отпуск. В Сети начались оживленные дискуссии. Настолько оживленные, что удивлен даже сам Нагиев.

На съемках «Голоса», после выступления одной из претенденток на «слепых» прослушиваниях, Дмитрий признался, что в последнее время слишком много волнуется. «Я-то чего так переживаю, честное слово? Все, после этого проекта уйду в декрет. По уходу за собой», — сказал шоумен.

После ремарки Нагиева переживать начали его поклонники. А вдруг звезда покинет Первый канал вслед за Малаховым? Но артист уточнил, что он пошутил. «Поскольку аудитория Интернета на редкость простодушна, давайте я продолжу? Скажу, что я завел аквариумных рыбок и ухожу в декрет по уходу за ними?» — сказал Нагиев изданию Super.

Ранее на ток-шоу «Сегодня вечером» Дмитрий рассказал об отношении к Бузовой. По словам шоумена, он большой поклонник творчества Ольги. «Если бы у нас Оли не было, мы бы были обязаны ее создать. Олина жизнь — это прям американская мечта. Многие девочки смотрят на нее и верят, что тоже смогут чего-то добиться. Она очень талантлива и воплощает свой талант как хочет», - уверен шоумен.

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