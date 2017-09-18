 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Алена Водонаева: «Муж переезжает ко мне»


0 0

На прошлой неделе Алена Водонаева снова вышла замуж. В Петербурге состоялось бракосочетание звезды с музыкантом Алексеем Косинусом. Некоторое время пара провела в Северной столице, но сейчас готовится к переезду в Москву.

По словам Алены, вот уже долгое время она и ее любимый живут между Москвой и Петербургом и к этому привыкли. Но для Водонаевой постоянные путешествия не всегда в радость. «Это сложно для меня, хотя и романтично. Бесконечные чемоданы, вокзалы, самолеты. Минуты друг без друга не можем. Когда находимся в разных городах, то постоянно созваниваемся».

Недавно Алексей приобрел большую студию в центре Петербурга. Однако постоянно пара планирует жить в Москве. «Муж переезжает ко мне – и это поступок. У меня здесь ребенок, быт, работа. Он все понимает и уважает это. Леше придется начать с нуля в другом городе, но я его поддержу. Уверена, что все получится! А о детях подумаем чуть позже», - цитирует Водонаеву Starhit.

Алена добавила, что сейчас испытывает смешанные чувства. Ведь за те шесть лет, что прошли со времени развода с первым супругом Алексеем Малакеевым, она привыкла к свободе и независимости. «За это время несколько раз звали замуж, но до загса дело не доходило – всегда находила поводы для расставания. Но с Лешей все иначе. Чувствую и знаю: он – моя семья».

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​

Алена Водонаева: «Гуляю сама по себе». Звезде нравится статус «хожу где вздумается и гуляю сама по себе». 


0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2017 Теги: Алена Водонаева

Читайте также

 
Загрузка...

Обсуждение 0  

Оставить комментарий

    Kleo.ru, Проект NOX
    Дизайн — Липка и друзья 2013

    Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!

    конкурсы:

     

    Подписаться на рассылку


    Мы в социальных сетях:

    rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
     

    Что не так с этим отзывом?

    Оффтопик

    Нецензурная брань или оскорбления

    Спам или реклама

    Ссылка на другой ресурс

    Дубликат

    Другое (укажите ниже)

      OK
    Информация о комментарии отправлена модератору