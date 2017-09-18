Алена Водонаева: «Муж переезжает ко мне»

На прошлой неделе Алена Водонаева снова вышла замуж. В Петербурге состоялось бракосочетание звезды с музыкантом Алексеем Косинусом. Некоторое время пара провела в Северной столице, но сейчас готовится к переезду в Москву.

По словам Алены, вот уже долгое время она и ее любимый живут между Москвой и Петербургом и к этому привыкли. Но для Водонаевой постоянные путешествия не всегда в радость. «Это сложно для меня, хотя и романтично. Бесконечные чемоданы, вокзалы, самолеты. Минуты друг без друга не можем. Когда находимся в разных городах, то постоянно созваниваемся».

Недавно Алексей приобрел большую студию в центре Петербурга. Однако постоянно пара планирует жить в Москве. «Муж переезжает ко мне – и это поступок. У меня здесь ребенок, быт, работа. Он все понимает и уважает это. Леше придется начать с нуля в другом городе, но я его поддержу. Уверена, что все получится! А о детях подумаем чуть позже», - цитирует Водонаеву Starhit.

Алена добавила, что сейчас испытывает смешанные чувства. Ведь за те шесть лет, что прошли со времени развода с первым супругом Алексеем Малакеевым, она привыкла к свободе и независимости. «За это время несколько раз звали замуж, но до загса дело не доходило – всегда находила поводы для расставания. Но с Лешей все иначе. Чувствую и знаю: он – моя семья».

Ранее мы писали:

Водонаева рассказала о нестандартном интиме. Алена вспомнила о сексуальных экспериментах.

У Водонаевой пропал пресс. Ведущая чересчур расслабилась.​